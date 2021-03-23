Üstel: İş sahiplerinin de sorumlu tutulacağı bir tasarı hazırlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verildi.

İlk olarak Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun 22 Mart tarihinde aldığı 62. maddenin uygulanmasına ilişkin kararı onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. İlgili karar Genel Kurul’da zaruri hallerde konuşma yapan vekillere, konu ile ilgili cevap vermek için Başbakan, ilgili bakan ya da bir milletvekiline 10 dakikayı aşmamak kaydıyla konuşma yapma hakkı veriyor.

Daha sonra ev karantinası, pandemi nedeniyle konulan kurallar ve kurallara uyulmaması halinde uygulanacak cezaları da içeren Bulaşıcı Hastalıklar Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesi ele alındı.

ÜSTEL

Sağlık Bakanı Ünal Üstel kürsüye çıkarak konuşmalara yanıt verdi. Bir yılı aşkın süredir tüm dünya gibi KKTC’nin de pandemiyle mücadele ettiğini dile getiren Üstel, gelinen noktada ekonomide yaşanan sıkıntılara işaret etti.

Geçmişte yaşanan pandemilerde konan cezaların şu an yetersiz kaldığını ve daha caydırıcı bir düzenleme yapıldığını anlatan Üstel, iş sahiplerinin de sorumlu tutulacağı bir tasarı hazırlandığını belirtti.

Üstel, tasarıda eksiklikler olabileceğini kaydederek, bu konuda yapılacak katkılara açık olduklarını kaydetti.

Konulan kurallar ihlal edilirse ne gibi cezalar olacağının bilinmesi gerektiğini söyleyen Üstel, kurallarla yaşamayı öğrenmek gerektiğini, ancak bu şekilde hem ekonomi çarklarının dönebileceğini hem de sağlığın korunabileceğini anlattı.

Denetlemede sıkıntılar yaşandığını anlatan Üstel, denetim yapacak personel sayısının yetersiz olduğunu söyledi.

PCR testlerinde 8 binin geçilemediğini söyleyen Üstel hızlı antijen testlerin hemen hemen PCR’lar gibi sonuç verdiğini gördüklerini, okulların açılır açılmaz antijen kitlerle taranmasına başlanacağını dile getirdi.

Üstel, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde daha çok PCR testi yapılabilmesi için yapılan çalışmalara işaret etti.

Öğretmenlerin aşılanması konusuna da değinen Üstel, DSÖ’nün ortaya koyduğu ve Avrupa Birliği’nin de uyguladığı yaş, kronik hastalık gibi kriterler göz önüne alarak bu yolun yürünebileceğini söyledi.

Ardından tezkere oylandı ve tasarının ivedilikle görüşülmesi oybirliğiyle kabul edildi.