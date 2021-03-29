Üstel: Hastanede helikopter pisti de olacak

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, çarşamba veya perşembe günü, ülkeye 40 bin doz daha koronavirüs aşısının geleceğini açıkladı.

Gelecek olan aşıların öncelikle ağır kronik hastalara uygulanacağını dile getiren Üstel, hedeflerinin toplumun en azından yüzde 60’ını hazirana kadar aşılamak olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel BRT’de katıldığı ‘GündemArtı’ programında, yeni yapılacak hastaneler, koronavirüs aşısı ve ev karantinası konularında açıklamalarda bulundu.

YENİ HASTANE…

Başkent Lefkoşa’ya yapılacak yeni 500 yataklı devlet hastanesinde sürecin ilerlemekte olduğunu ifade eden Üstel, hastanenin inşa edileceği arazi üzerinde yaşanan istimlak kaynaklı sıkıntıların aşıldığını söyledi.

Üstel, arazi üzerinde yapılan yeni düzenleme neticesinde artık sorun kalmadığını ifade ederek, böylelikle proje çalışmalarının başladığını kaydetti. Bakan Üstel, hastanenin aynı noktaya inşa edileceğini dile getirdi. Ülke insanının hak ettiği bir hastanenin yapılacağını aktaran Üstel, tamamı Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilecek 500 yataklı hastanenin temellerinin bu yıl içerisinde atılacağını kaydetti.

Üstel, hastanenin modern tıbbın tüm imkanlarıyla donatılacağının altını çizerek, üç bloktan oluşacak olan ve 30 bin metrekareye inşa edilecek 500 yataklı hastanede acil hastaların ulaşımında kullanılmak amaçlı helikopter pistinin de yer alacağını vurguladı.

Sağlık Bakanı Üstel, Başkent Lefkoşa’ya yapılacak hastanenin yanı sıra, Girne ve Güzelyurt’taki yeni hastanelerin de tamamlanarak sağlık altyapısında vatandaşın hizmetine sunulacağını açıkladı.

Güzelyurt’taki yeni hastanenin kalan bölümleri için ihalelere çıkılacağını ifade eden Üstel, Girne’deki yeni hastanenin de ihale sürecinin sürdüğünü ve bu yıl içerisinde hastanenin tamamlanacağını kaydetti. Sağlık Bakanı Üstel, bu önemli projelerin hayat bulmasına yakın ilgi ve desteği ile katkıda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkür etti.

HIZLI TARAMA…

Koronavirüsle mücadelede önemli bir faktör olan vakaların tespiti konusundaki çalışmalara da değinen Bakan Üstel, çok sayıda hızlı antijen testlerinin getirildiğini ve toplu açılacak yerlerde hızlı tarama yapılacağını açıkladı. Üstel bu çerçevede, yüz yüze eğitimin kısmen başladığı okullardaki öğrencilerin hızlı testlerle taramaya tutulacağını açıkladı.

Vakaların görüldüğü yerleşim yerlerinin de hızlı testlerle geniş bir taramaya tutulacağının altını çizen Üstel, temaslı olan kişilerin beklemeden sağlık kuruluşlarına başvurmalarını istedi.

Sağlık Bakanı Üstel, aşı konusunda bilgi sisteminin devreye konulduğunu hatırlatarak, yaş ve kronik hastalıklar baz alınarak buradan takibi sürdüreceklerini söyledi.

40 BİN DOZ DAHA KORONAVİRÜS AŞISI GELİYOR

Aşı tedariki konusunda Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile doğrudan temas halinde olduğunu ifade eden Üstel, Çarşamba veya Perşembe günü ülkeye 40 bin doz daha koronavirüs aşısının geleceğini duyurdu. Üstel, bu çerçevede hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, risk gruplarına yönelik olarak aşılamanın süreceğini kaydetti.

Gelecek olan aşıların öncelikle ağır kronik hastalara uygulanacağını dile getiren Üstel, hedeflerinin toplumun en azından yüzde 60’ını hazirana kadar aşılamak olduğunu belirtti.

EV KARANTİNASI…

Bakan Üstel, ev karantinası uygulamasına kademeli olarak başlandığını hatırlattı ve öncelikle altı yaş altı çocuğu bulunanlar ile ağır hastalıkları bulunanların uygulamaya dahil edildiğini anlattı.

KAPALI MODELDE TURİSTLER DE, OTEL ÇALIŞANLARI DA OTEL DIŞINA ÇIKAMAYACAK

Turizmde ev karantinası ile açılmayı planladıklarını anlatan Üstel, 12 Nisan’da kapalı model ile otellere turist kabulüne başlanacağını açıkladı. Bakan Üstel, üç günlüğüne gelecek turistlerin kesinlikle otel dışına çıkamayacağını, aynı şekilde otel çalışanlarının da otel dışına çıkamayacağını ve otele dışarıdan kimsenin de dahil olamayacağını söyledi.

“Artık cesur adımlar atmalıyız” diyen Üstel, üzerindeki çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği bileklik uygulamasının devreye girmesiyle tamamen ev karantinasına geçileceğini kaydetti. Sağlık Bakanı Üstel, bir aksaklık ya da vaka sayılarında büyük bir artış olmaması durumunda ev karantinasının 12 Nisan’da başlayacağını söyledi.

Yeni uygulamalarla birlikte ceza yasalarında da düzenleme yapıldığına işaret eden Üstel, caydırıcılığı sağlamak adına kurallara uymayanlara ciddi cezai müeyyidelerin getirildiğini vurguladı.