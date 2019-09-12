Kıbrıs

Üstel: Halk olayı büyük bir olgunlukla karşıladı

12 Eylül 2019

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Girne’deki Mühimmat Bölük Komutanlığı’ndaki patlama nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını kaydederek, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

BRT’ye konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Üstel, olayın nasıl meydana geldiğinin henüz belli olmadığını söyledi, bölgedeki çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bölge halkına, otellere, Çatalköy Belediyesi’ne geçmiş olsun dileklerini de ileten Bakan Üstel, ufak tefek yaralanmalarla atlatılan bu olayı halkın büyük bir olgunlukla karşıladığını vurguladı.

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