Üstel: Gençlerin önünü açmak için çalışacağız

Başbakan Ünal Üstel 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bir grup genci kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bir grup genci kabul etti.

Meclis’te yer alan kabulde konuşan Başbakan Üstel, 19 Mayıs’ın özel bir gün olduğunu, gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ülkedeki gençlerin geleceği çizeceğini, kendilerinin de bugün hükümet olarak güven oylamasına gideceğini hatırlatarak, “Böyle bir günde bu ziyaret daha da özel” dedi.

Ülkede sorunlar olduğunun bilinciyle davrandıklarını ve var olan eksikliklerin de gençlerle bir arada gidereceğini dile getiren Üstel, spor aktivitelerini destekleyerek gençlerin önünü açmak için de ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Üstel, ilerleyen günlerde sürpriz açıklamalar yapacaklarını ve gençlerin önünü açmak için çalışacaklarını da vurguladı.