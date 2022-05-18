Kıbrıs
Mehmet Sarıyıldız hayatını kaybetti
İskele’de bir siteye ait oyun parkı içinde aniden rahatsızlanan Mehmet Sarıyıldız (E-51), yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, olay dün saat 19:30 sıralarında meydana geldi.
-Lefkoşa’da hırsızlık
Lefkoşa’ da faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan S.Y’nin (E-42) iş yerinde satışa sunulan iki su motorunu çaldıktan sonra arkadaşı A.T. (E-29) ile söz konusu su motorlarını internet üzerinde satışa sundukları tespit edildi.
Bahse konu şahıslar tutuklandı.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.