Üstel: Daha dijital bir aşı programı için kolları sıvadık

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, daha güncel dijital bir aşı programı yapmak için kolları sıvadıklarını söyledi.

Bakan Üstel, Radyo Vatan’da Serbest Kürsü Programına katılarak soruları yanıtladı.

“Önümüzdeki günlerde Anavatan Türkiye’den aşılar gelmeye devam edecek” diyen Üstel, “Aşılarla ilgili 65 yaş üstü ve kronik hastalıklara özellikle ağır kronik hastalar ve DSÖ’den aldığımız kriterlere göre aşı programımız devam edecektir. Sektörlerden bizlere aşı talebi gelmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Adaletli bir aşı uygulaması olması için AB, Türkiye ve dünyada nasıl bir uygulama varsa KKTC’nin de o şekilde devam edeceğini belirten Üstel, “Dünya nasıl bir uygulama yapıyorsa bizde ona göre adım atmak durumundayız. 27 tane aşı merkezi oluşturduk” dedi.

Üstel şöyle devam etti:

“Yanan laboratuvar ile ilgili toplumun büyük bir ihtiyacını giderecek olan yeni bir laboratuvar için günün koşullarına uygun olacak şekilde projesi tamamlanmış durumda bir takım eksikliklerin giderilmesi ardından Anavatan Türkiye ile istişare ederek 2021 içerisinde hayata geçecek projeler arasına koymayı planlamaktayız.

Girne Hastanesi ihalesine çıkılması için süreci hızlandırdık.

Tamamlanması halinde ülkemiz için 2. Bir pandemi hastanesi görevi de üstlenebilir ve salgının ardından Girne Akçiçek Hastanesi yeni hastaneye taşınabilir.

Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması ve yeni Lefkoşa Hastanesi için temel atma aşamasına geçilmesi adına gerekli çabayı göstermekteyiz.

Nisan ayı içerisinde turizmi hareketlendirmeyi hedefliyoruz. Önce halkımızın sağlığını düşünerek, ekonomik çarkların da dönmesini sağlayacağız.

Ev karantinasının uygulanmasının nasıl işleyeceği konusunda planımızı yaptık, ilgili şirketler, yerel yönetimler ve Sağlık Bakanlığı’nın kuracağı denetim sistemi ile kısa sürede ev karantinasını başlatmayı hedefliyoruz. “