Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması hakkında yasada değişiklik

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı’nın bugün ele alınması ile ilgili ivedilik tezkeresi onaylandı.

Ardından Meclis komitelerinin Meclis tatili sırasında çalışması ve UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere oluşturulacak özel komitenin 19 Ağustos’ta çalışmalarına başlaması oylanıp kabul edildi.

Bu sırada YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Genel Kurul’un geç açılmasını eleştirdi.

Daha sonra Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı hakkındaki komite raporu ilgili komite başkanı Jale Refik Rogers tarafından okundu. Rogers, raporu okumasının ardından bu değişikliğin sadece teknik bir gereklilik olduğuna işaret etti.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova, söz alarak, meclis komitelerinin yaz aylarında çalışması için gerekli düzenlemelerin yapılmasının önemine işaret etti ve bu çalışmalar nedeniyle oturumun geç açıldığını kaydetti.

Arıklı’nın komite çalışmalarına katılmadığını, bu nedenle komitelerin nasıl çalışacağı konusunda bilgi sahibi olmadığını kaydeden Berova, Arıklı’nın şikâyetini de bu duruma bağladı.

Berova, Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı’na olumlu oy vereceklerini kaydetti.

Konuşmanın ardından tasarı önce madde madde, sonra bütünü oylanarak, oybirliğiyle kabul edildi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, bu tasarının hayata geçmesi için çalışan tüm milletvekilleri ve meclis çalışanlarına teşekkür etti.