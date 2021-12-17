Usar: Hükümet, çocuğu temaslı olup karantinaya giren ailelerin iş güvencesiyle ilgili ne yapıyor?

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli , “Okullarda temaslı durumuna düşen öğrencilerin ailelerinin iş güvencesi ve maddi kayıplarının tazmini ile ilgili hükümet ne yapıyor?” diye sordu, Çalışma Bakanlığı’nı göreve davet etti.

İncirli, işsizliğin ve ekonomik krizin ateş gibi yaktığı bu günlerde sağlık ve eğitimde tedbirler alınırken ebeveynlerin iş güvencesi ve maddi tazmininin de düşünülmesi gerektiğine dikkat çekti, “Aksi takdirde çocuğu temaslı olup karantinaya alınan her aile yoksulluk ve açlığa mahkum edilmiş olur” şeklinde konuştu.

İncirli’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Okullarda Temaslı Durumuna Düşen Öğrencilerin Ailelerinin İş Güvencesi ve Maddi Kayıplarının Tazmini ile İlgili Hükümet Ne Yapıyor? Okul öncesinde pozitif vaka çıkması durumunda tüm sınıf yakın temaslı kabul ediliyor. Sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilerek eve gönderiliyor ve ebeveynler aşılı ise 7, aşısız ise 10 gün bileklik takılarak karantinaya alınıyor. Buraya kadar anlaşılır bir durum var ama ya ailelerin iş güvencesi? İşe gidemedikleri için uğrayacakları maddi kayıplar ne olacak? Çalışma Bakanlığı bu konu ile ilgili ne yapıyor? İşsizliğin ve ekonomik krizin ateş gibi yaktığı bu günlerde sağlık ve eğitimde tedbirler alınırken ebeveynlerin iş güvencesi ve maddi tazmini de düşünülmelidir. Aksi takdirde çocuğu temaslı olup karantinaya alınan her aile yoksulluk ve açlığa mahkum edilmiş olur.”