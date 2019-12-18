Üreticiler için emek kart tanıtımı gerçekleşti

Çeyrek asırdır bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ve her dönemde tüm üreticilerin yanında olan Creditwest Bank, süt üreticileri, hayvan üreticileri, kuru tarımcı, narenciye üreticilerimize özel sunduğu hizmetlerine bir yenisi daha ekledi.

Özellikle son 5 yıldır üretimin en önemli kesimi olan çiftçi, hayvancı ve tarım üreticilerinin ihtiyaçlarına yönelik bankacılık faaliyetlerini geliştiren Creditwest Bank, son hizmeti olan Emek Kart’ın tanıtımını 18 Aralık 2019 saat 11.00’da Merit Hotel’de basın toplantısı ile duyurdu.

Creditwest Bank’ın ülke üreticilerine yarar sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Emek Kartı’ın basın toplantısında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanığı adına Mehmet Ercilasun, Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, TÜK Müdürü Mehmet Bullici, Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer katılarak bazı açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamaların ardından Toprak Ürünleri Kurumu Yetkilileri, ilgili birlik yetkilileri ve Creditwest Bank yetkilileri Emek Kart’ın üreticilere kullandırımı konusunu içeren protokole imza koydular.

Basın toplantısının ardından karta ilk sahip olan Adil Onalt’a kartı takdim edildi.

ERCİLASUN: ÖZEL BANKALARIN TARIM SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERMESİ İLE REKABET OLUŞTU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı adına söz alan Mehmet Ercilasun, geçtiğimiz yıl kuru tarımda 105 Milyon TL’lik arpa hasadı ödemesinin Creditwest Bank aracılığı ile başarı ile sağlandığını belirterek Bakanlık ile Creditwest Bank’ın işbirliğinin süreceğini belirtti. Tarım sektöründe geçmişte sadece kamu bankalarının faaliyet gösterdiğini belirten Ercilasun artık günümüzde özel bankaların da dahil olması ile rekabetin gelmesinin kendileri ve sektör için mutluluk verici olduğunu söyledi. KKTC’de tarım istihdamının %12 olduğunu belirten Ercilasun, bu önemli sektörü canlı tutmak için finans kaynaklarına kolay ulaşımın hayati önem taşıdığını vurguladı. Bugün tanıtımı yapılan Emek Kart gibi hizmetlerin sektörün finansa rahat ulaşması açısından çok anlamlı olduğunu ve Creditwest Bank ile Bakanlığın işbirliğinin devam edeceğinin altını çizdi.

MAZHER ZAHEER: MİLLİ EKONOMİNİN TEMELİ TARIMDIR

‘Milli ekonominin temeli tarımdır’ diyen Mustafa K. Atatürk’ün sözü ile konuşmasına başlayan Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, 100 yıl önce söylenen sözün bugün modern dünyada anlaşıldığının ve güncelliğinin korunduğunu söyledi. Son 20 yıldır çıkan krizlerde tarım konusunda kendini idame ettiren ülkelerin krizlerden çok daha kolay bir şekilde çıktığını söyleyen Zaheer, KKTC’ye baktığımızda GSMH’nın %6’sının Tarım sektöründen oluştuğunu gördüklerini ve doğru politikalar, doğru finans yöntemleri ile bu yüzdeliğin %14-%15’lere çok kolay çıkarılabileceğini söyledi.

Son 5 yıldır tarım sektörüne yönelik faaliyetlerini artırdıklarını söyleyen Zaheer, en büyük desteği yine üreticilerden gördüklerini söyledi. Üreticiler ile yaptıkları temaslar doğrultusunda onların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ürün ve hizmetler geliştirdiklerini söyleyen Zaheer, üreticiler ve ilgili birliklerin yönetimi ile görüşmelerinin devam ettiğini ve edeceğini de ekledi.

Tarım ile uğraşan 14 bin istihdam olduğunu söyleyen Zaheer, TÜK ile başlatılan işbirliği ve ortak projelerin meyvesini verdiğini ve bu yıl 300 milyon TL’nin üzerinde Tarım sektörüne kredi finansmanı sağladıklarını söyledi.

Bu kart ile üreticilerimizin Toprak Ürünleri Kurumundan yapacakları tüm mal ve hizmet alımlarından 3 dönem boyunca hiç bir faiz ve masraf alınmayacağını söyleyen Zaheer, ayrıca kartın taksit imkanı da sağladığını söyledi. Bu işbirliğinin başlangıç olduğunu söyleyen Zaheer, ilgili birliklerden alınan geri bildirimler ile çiftçilerin tüm harcamalarının ileride bu kart üzerinden sağlanabileceğini belirtti.

ADAHAN: EMEK KART ÜRETİCİNİN GİRDİ MAALİYETLERİNİ DÜŞÜREREK ÖNEMLİ FAYDALAR SAĞLAYACAK

Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan yaptığı konuşmada üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur diyerek, TÜK olarak üreticinin girdi maaliyetleri düşürmek için çalıştıklarını ve bu amaçla uzun zamandır Creditwest ile işbirliği içinde olduklarını açıkladı. Creditwest Bank ile TÜK’ün finansmanında ciddi işbirliği sağladıklarını ve artık bu işbirliğini üretici ile buluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Tarımsal alanda faaliyet gösteren tüm üreticiler ile bu kart fikrini paylaştıklarını belirten Adahan, bu kartın üreticiye önemli faydalar sağlayacağını söyledi. Bu kart ile TÜK’ten yapılacak tüm alışverişlere 90 gün vade farkı alınmayacak ve 12 ay taksitlendirme şansı sağlanacaktır.

ÇAVUŞ: GELİŞEN DÜNYADA ÜRETİM SEKTÖRÜNÜN, FİNANS ŞİRKETLERİNE DAHA FAZLA İHTİYACI VARDIR

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş yaptığı konuşmada insanoğlunun havaya suya ihtiyacı olduğu kadar gıdaya da ihtiyaç duyduğunu belirterek, 2014 de göreve geldiklerinden bu yana Kıbrıs Türk çiftçisinin daha mutlu, daha refah, daha sürdülebilir daha güvenli gıda üretmesi için çalıştıklarını belirtti. Çiftçilerin geçmişte yaşadığı finansal zorluklarla üretimi sürdürmeye çalıştığını, tüm zorlukların üstesinden gelmeye, gelişen dünya şartlarına ayak uydurmaya çalıştığını söyleyerek son dönemde düşük faizler ve hibe programları gibi desteklerle birlikte üretimi sürdürülebilir noktaya taşıdıklarını vurguladı. Gelişen dünyada üretim sektörünün finans şirketlerine daha fazla ihtiyacı olduğunu, bugün burada başlayan bu işbirliğinin daha da büyük dalgalarla gelecek yeni işbirliği modelinin başlangıcı olacağını söyledi. Çiftçiler için tasarlanan Emek Kart’ın çok önemli olduğunu belirten Çavuş, Creditwest Bank ailesine teşekkür ettiklerini belirtti.

NAİMOĞULLARI: HAYVANCI VE ÇİFTÇİLERE YAPILAN HER KATKI ÜLKEYE KAT KAT FAZLASIYLA GERİ DÖNECEKTİR

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, hayvancılık sektörünün bu ülkenin en değerli sektörlerinden biri olduğunu, süt gelirleriyle birlikte hayvancıların 400 milyon TL üzerinde bir gelir elde ettiğini, bunun yanında süt sanayi, canlı hayvan pazarı, et sanayinin bu ülkenin en büyük katma değer sağlayan sektörü olduğunu söyledi. Tarım ve tarımsal sanayinin özellikle hayvancılık başta olmak üzere ülkede birçok kesimin ekmek kapısı olduğunu, finans sağlayan Creditwest Bank’a sunmuş oldukları Emek Kart’la birlikte ülke ekonomisine, topluma, sektöre yapmış olduğu katkının topluma geri döneceğini vurguladı. Hayvancı ve çiftçilere yapılan her katkının, ülkeye ve topluma kat kat fazlasıyla geri döneceğini belirten Naimoğulları, Emek Kart’ı hayata geçiren herkese teşekkür etti. Emek Kart’ın hayvancılara, aldıkları arpayı daha uygun fiyata alma imkanı ile uygun finansman erişimi için gerekli bir çok formaliteyi de ortadan kaldırdığını söyledi.

Emek Kart Nedir?

Emek Kart, Toprak Ürünleri Kurumu’nun her şubesinde, üreticilerin aldığı tüm mal ve hizmetlerin ödemesi sırasında kullanılmaktadır.

Emek Kart sayesinde üreticilerin TÜK’ten yaptıkları harcamalarda ilk 3 ay boyunca hiç bir faiz ve masraf alınmayacaktır. Ayrıca üreticiler ödemelerini de taksitlendirebilmektedirler. Emek Kart ile yapılacak tüm alışverişler TÜK’ün belirlediği peşin fiyat rakamları ile ücretlendirilecektir. Üreticiler bu kart için yıllık herhangi bir kart aidatı ödemeyeceklerdir.

Üreticilerin karta sahip olması için herhangi bir Creditwest Bank şubesine gelip, üretici olduğunu birlik üyelik belgesi ile ibraz etmesi yeterli olacaktır.