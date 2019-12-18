Kıbrıs

AP Milletvekili Kızılyürek, Maronit konusunu AB gündemine taşıdı

18 Aralık 2019

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’na yönelttiği soruyla evlerine dönmek isteyen Maronit konusunu Avrupa Birliği’nin gündemine taşıdığını açıkladı. 

Kızılyürek, konu ile ilgili Avrupa Komisyonu’na yönelttiği soruda, Maronitlere köylerine yerleşme konusunda verilen sözün yerine getirilmediğini belirterek, önlem almasını istedi.

Niyazi Kızılyürek, Maronitlerin evlerine dönebilmeleri için Avrupa Komisyonu’nun bugüne kadar ne yaptığını ve bundan sonra ne gibi adımlar atmayı planladığını bildirmesini de istedi.

Kızılyürek, göç edip, yaşamını Güney Kıbrıs’ta sürdüren 5 bine yakın Maronit bulunduğuna işaret etti.



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