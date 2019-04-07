Yaşam

Ünlülerin karikatür halleri

7 Nisan 2019

Avusturyalı sanatçı Xi Ding, ünlülerin ya da ünlü film karakterlerinin karikatürleştirdi. İşte Meghan Markle ve Prens Harry’den Marilyn Monroe’ya, Stephen Hawking’den Scarlett Johansson’a ünlülerin karikatür halleri…

  • Karl Lagerfeld

    Karl Lagerfeld

  • Bradley Cooper ve Lady Gaga (A Star Is Born)

    Bradley Cooper ve Lady Gaga (A Star Is Born)

  • Meghan Markle ve Prens Harry

    Meghan Markle ve Prens Harry

  • Marilyn Monroe

    Marilyn Monroe

  • Tony Stark

    Tony Stark

  • Vanessa Kirby

    Vanessa Kirby

  • Stephen Hawking

    Stephen Hawking

  • Ellen DeGeneres

    Ellen DeGeneres

  • Bruce Willis

    Bruce Willis

  • Macaulay Culkin

    Macaulay Culkin

  • Will Ferrell

    Will Ferrell

  • Benedict Cumberbatch

    Benedict Cumberbatch

  • Rebecca Ferguson

    Rebecca Ferguson

  • Henry Cavill

    Henry Cavill

  • Jason Momo

    Jason Momo

  • Audrey Hepburn

    Audrey Hepburn

  • Natalie Portman

    Natalie Portman

  • Scarlett Johansson

    Scarlett Johansson

  • Alix Bénézech

    Alix Bénézech

  • Michael B. Jordan

    Michael B. Jordan
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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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