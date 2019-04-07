Yaşam
Ünlülerin karikatür halleri
Avusturyalı sanatçı Xi Ding, ünlülerin ya da ünlü film karakterlerinin karikatürleştirdi. İşte Meghan Markle ve Prens Harry’den Marilyn Monroe’ya, Stephen Hawking’den Scarlett Johansson’a ünlülerin karikatür halleri…
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Karl Lagerfeld
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Bradley Cooper ve Lady Gaga (A Star Is Born)
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Meghan Markle ve Prens Harry
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Marilyn Monroe
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Tony Stark
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Vanessa Kirby
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Stephen Hawking
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Ellen DeGeneres
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Bruce Willis
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Macaulay Culkin
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Will Ferrell
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Benedict Cumberbatch
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Rebecca Ferguson
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Henry Cavill
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Jason Momo
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Audrey Hepburn
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Natalie Portman
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Scarlett Johansson
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Alix Bénézech
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Michael B. Jordan