Ünlü milyarderden Bitcoin uyarısı

Charles Munger aynı açıklamasında yatırımını bu alanda değerlendirmeği hiçbir zaman aklından geçirmediğinin de altını çizdi.

Geçtiğimiz yıl rekor artışı ile adından sıkça söz ettiren Bitcoin son aylarda durdurulamayan düşüşü ile gündemde. Yatırımcısına zor günler yaşatan Bitcoin için bir uyarı da ünlü milyarder Charles Munger’den geldi. ABD basınına konuşan Charles Munger Bitcoin’i “zehirli” olarak nitelendirdi ve uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

Charles Munger aynı açıklamasında yatırımını bu alanda değerlendirmeği hiçbir zaman aklından geçirmediğinin de altını çizdi.