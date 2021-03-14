Ünlü astrofizikçiler, Elon Musk’ın Mars planlarına karşı çıktı: “Tehlikeli bir yanılsama”

Ünlü astrofizikçiler Lord Martin Rees ve Neil deGrasse Tyson, teknoloji milyarderi Elon Musk’ın “Mars’ta hayat kurma” hedefini değerlendirdi.

Britanya’nın baş astrofizikçisi Rees, Musk’ın Kızıl Gezegen’e insan gönderme planlarını “tehlikeli bir yanılsama” diye nitelerken, Cosmos belgeselinin sunucusu deGrasse Tyson da söz konusu planlara eleştirel yaklaştı.

1995’ten beri kraliyet astronomu görevini üstlenen Lord Rees, Musk’ın planlarını Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi’nin 10 Mart’ta çevrimiçi gerçekleşen panelinde ele aldı.

Astrofizikçi, “İnsanların uzaya gitmesinin tek amacı macera olabilir. Mars’ta yaşamak kolay olmaz. Mars’ın düşmanca bir ortamı var” diye konuştu:

Elon Musk’ın bir milyon insanın Mars’a yerleşeceği fikri tehlikeli bir yanılsama. Mars’ta yaşamak, Güney Kutbu’nda veya Everest Dağı’nın ucunda yaşamaktan daha kolay değil.

Panelde Lord Rees’in yanı sıra, ABD’li astrofizikçi ve eğitimci deGrasse Tyson da yer aldı. Ünlü gökbilimci, insan nüfusunun Mars’a aktarılmasının “gerçekçi olmadığını” ifade etti:

Bir milyar insanı Dünya’da yaşanacak bir felaketten kurtarmak için başka bir gezegene göndermek gerçekçi görünmüyor. Mars’ı ev diye nitelemek istiyorsanız, onu Dünya’ya çevirmeniz gerekir.

Uzay firması SpaceX’in CEO’su Musk, Kızıl Gezegen’de koloni kurma hedefinin ana hatlarını 2016’da çizmiş ve insanları taşıyacak ilk roketin 2025’te göreve başlayacağını öngörmüştü.

SpaceX uzun yıllar boyunca tanıtım kampanyalarında Mars yüzeyinin “Dünyalaştırılmış” görsellerini kullanmıştı. Ancak NASA desteğiyle 2018’de yayımlanan bir çalışma, söz konusu planların bugünün teknolojisiyle imkansız olduğunu ortaya koymuştu.

Musk ise kısa süre önce Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda “5 yıl içinde çalışmalara başlarsak 2050’de Mars’ta kendi kendine yeten bir şehir kurmak mümkün” diye yazmıştı.

Öte yandan SpaceX’in Mars’a göndermeyi planladığı uzay aracı Starship prototipinin 3 Mart’ta gerçekleşen yüksek irtifa uçuş denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Fırlatma platformuna dikey inmeyi başaran araç daha sonra infilak etmişti.

Twitter’dan patlamaya ilişkin bir paylaşımda bulunan Musk, roket prototipi SN10’un patlama nedeninin “helyum sızıntısı ve düşük itiş gücü” olduğunu açıklamıştı.