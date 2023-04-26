Ünal Üstel: Kamuda tek tip mesaiye geçilecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Nisan 26, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Ünal Üstel: Kamuda tek tip mesaiye geçilecek

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
Başbakan Ünal Üstel kamuda tek tip mesaiye geçileceğini açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel, başlatılan yasal çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kamuda tek tip mesaiye geçileceğini duyurdu.

Başbakan Ünal Üstel yazılı açıklamasında çalışma saatlerini tek tip mesai olacak şekilde Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 08.00-15.30, Perşembe günleri ise 08.00-12.30/13.00-17.30 olarak düzenlenmesi konusunda gerekli yasal çalışmaları başlattıklarını duyurdu.
Açıklama şöyle:
Başbakan Ünal Üstel: Konuya paydaş tüm kesimlerle yapılan istişareler sonucunda kamuda tek tip mesaiye geçilmesi konusunda hükümet olarak bir irade ortaya koyduklarını ve çalışma saatlerini tek tip mesai olacak şekilde Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 08.00-15.30, Perşembe günleri ise 08.00-12.30/13.00-17.30 olarak düzenlenmesi konusunda gerekli yasal çalışmaları başlattıklarını, bu çalışmaların tamamlanması ile birlikte de yeni mesai saatlerine geçileceğini belirtti.
Tepki göster
Bayıldım
1
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
1
Hahaha
Üzüldüm
3
Üzüldüm
Hayran Kaldım
1
Hayran Kaldım
Facia
8
Facia
1 Shares
×

Share this post!

Tags:kamudaKKTCmesaitek tip mesaiÜnal Üstel
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar