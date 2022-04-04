Un Fabrikasının mart ayı elektrik faturası 5 kat arttı

Elektrik fiyatlarına zam yapılmasının ardından Mart ayı elektrik faturaları can yakmaya devam ediyor. ARUN Fabrikasının mart ayı elektrik faturası 200 BİN TL’ye dayandı. ARUN direktörü Tolga Ahmet Raşit gelen elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Raşit paylaşımında şunları söyledi:

Herkes paylaştı ben de paylaşayım; Geçen ay 47 bin TL olan fabrikamızın elektrik faturası bu ay yaklaşık 200 bin TL evet bu şartlar altında bu ülkede üretim yapmaya çalışıyoruz.. Kaynak: Un Fabrikasının mart ayı elektrik faturası 200 BİN TL.