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Umut ateşledi, havuz serinletti

24 Temmuz 2019

GÜNEŞ KEYFİ ENERJİ DOLDU:
Ülkemizin sevilen DJ’i Umut Özsoy Girne Anahodolu Hotel arkasında hizmet veren Neo Pool Lounge’un pazar keyfine Absolut sponsorluğunda enerji getirdi

Yaz aylarının tadını plajlarda ve havuz başlarında çıkardığımız şu günlerde Girne Anahodolu Hotel arkasında hizmet veren Neo Pool Lounge gündüz partileriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Partinin hayat kaynağı geçtiğimiz pazar günü Avrupa’daki başarılarıyla da dikkat çeken ülkemizin sevilen DJ’i Umut Özsoy oldu. Daha önce mekanın açılış partisini de gerçekleştiren Umut, coşkuya bıraktığı yerden tam gaz devam etti.

Yaz ritimlerinin havuz ve orman eşliğinde hayat dolduğu parti Absolut votka ve Shark içecekleri sponsorluğunda gerçekleşti. Umudun setleri eşliğinde hayli ateşlenen güneş keyfi havuzun ferahlatıcılığıyla birleşince konukların keyfine diyecek söz kalmadı. Bu keyifli partiden objektiflere birbirinden güzel kareler yansıdı.

 

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