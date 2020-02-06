“Ümidimiz seçme ve seçilme hakkımızın verilmesi”

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal, beklentilerinin; “Cumhuriyet Meclisinin, KKTC Anayasası’nın öngördügü vatandaşlık hak ve ödevlerinden olan seçme ve seçilme hakklarını yerine getirebilmeleri için bir çözüm üretmesi ve yurt dışından da parlamentoya temsilci milletvekilleri göndermelerine imkan yaratılması” olduğuınu bildirdi.

Kemal, Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Koordinasyon Kurulu oluşumunu gerçekleştiren UBP-HP koalisyon hükümetine teşekkürü bir borç bildiklerini ifade ederek, “Kıbrıs’ta iktidara gelecek her hükümetin, yurt dışındaki Kıbrıs Türk diasporası ile iş birliğine önem vermesi gerektiğini, bunun devletin yücelmesi adına çok önemli bir görev oldugunu” vurguladı.

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal, konseyin Britanya’daki diasporanın birlikteliği için çalışmalar yapan ve Kıbrıs’la her dönemde iş birliği içinde bulunan bir çatı kuruluşu olduğuna işaret etti.

Yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşlarının, Kıbrıs’taki parlamentoda temsiliyeti için birçok kez talepte bulunduklarını ancak bugüne kadar konu hakkında bir gelişme yaşanmamış olmasının üzüntü verici olduğunu belirten Kemal, bu çerçevede “Başbakanlığa bağlı olarak ilk kez bir Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Koordinasyon Kurulu kurulmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını” kaydetti.

Bu kurulun; taleplerinin süratle gerçekleşmesi ve yurt içinde yaşayan vatandaşlar arasında Kıbrıs Türk diasporası hakkında bir farkındalık yaratacagına yürekten inandıklarını belirten Kemal, bu projenin; yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin vatandaşlık hakkını kazanmak için yapıldığını kaydetti.