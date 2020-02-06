Benter’den koronavirüs ve sağlık konferansı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Yakın Doğu Üniversitesi’nde koronavirüs ve sağlık konusunda konferans verdi.

Yapılan açıklamaya göre, Benter konferansta, akademik çalışmaları sonucunda keşfettiği ve günümüzde birçok önemli hastalığın tedavisinde kullanılması için ümit olduğu belirtilen angiotensin-(1-7) hormonu hakkında da bilgiler paylaştı.

Ayrıca katılımcılarla bilimsel çalışma metotları ve angiotensin-(1-7) hormonun keşif sürecinde yaşadıklarını anlatan Benter, genç araştırmacılara seslenerek problemlere birçok değişik açılardan bakarak çözüm üretmeyi, başkalarının olmaz demelerini kabul etmeden her şeyi sorgulamalarını ve çok çalışarak her türlü problemi çözebileceklerini anlattı.

Benter, kendi çalıştığı sistem üzerinden koronavirüsün tedavisi konusunda çözüm fikrini de sundu.