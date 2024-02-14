“Uluslararası Yitip Giden Kültürel Miras Sempozyumu” 22-23 Şubat’ta yapılacak

Kültürel mirası koruma algısını güçlendirme, tahrip edilen, yok olan kültürel mirasa dikkat çekmek üzere “Uluslararası Yitip Giden Kültürel Miras Sempozyumu” düzenleniyor.

Verilen bilgiye göre, ülkede ilk kez yapılacak sempozyum, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği (KÜMAD) ve Alashia Terracotta Sanat Topluluğu iş birliğinde 22-23 Şubat tarihlerinde, Acapulco Resort Convention Spa Hotel ev sahipliğinde olacak. Sempozyum, 22 Şubat Perşembe günü saat 10.00’da sunumlarla başlayacak.

Kültürel mirasın kimyasal, biyolojik ve fiziksel olarak bozulmasına neden olan etkenlerin güncel ve yenilikçi yaklaşımlarla, taşınır ve taşınmaz kültür varlılarındaki bozulmaların, tahribatların azaltılması için çözüm önerilerinin paylaşılacağı, Türkiye’den uzmanların da katılacağı sempozyumda 34 bildiri sunulacak, farklı konu başlıklarında atölyeler yapılacak.

Küratör Ayhatun Ateşin, konuyla ilgili açıklamasında, bireyin kendini tanıması, açıklaması için kültürel kimliğe, kültürel sürekliliğe ve bunun aralıksız tartışıldığı ortamlara gerek olduğunu kaydederek, “Bu proje, kültürümüz ve katılımcıların geleceği için bir seferberliktir, dönüm noktasıdır” dedi.