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Uluçay: Sınır kapılarının kapanması süreci meclisteki toplantıda ele alınacak

5 Mart 2020

Cumhuriyet Meclisi’nde yarın Teberrüken Uluçay’ın Başkanlık edeceği 2 toplantı gerçekleştirilecek.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, ilk toplantıda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclisi Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi ve Avrupa Parlamentosunda temsil eden Milletvekilleri ile yarın saat 13.00’de biraraya gelecek.

Toplantıda Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin dört sınır kapısını kapatması kararı sonrası yaşanmakta olan süreç ele alınacak.

Arasta bölgesinde faaliyet gösteren esnafın, kapıların kapanması sonrası yaşadığı sıkıntılar ve Meclis’e toplu olarak sundukları yazı da görüşülecek.

Toplantıya UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Özdemir Berova, CTP Milletvekilleri Armağan Candan ve Fikri Toros ile HP Milletvekili Erek Çağatay’ın katılması bekleniyor.

Meclis’te yine Uluçay’ın Başkanlık edeceği bir diğer toplantı da Anayasa değişikliği için yasa önerisinin detaylarını görüşmek amacıyla 20 Şubat’ta yine Meclis’te yapılan toplantının devamı niteliğinde yarın saat 14.30’da olacak.

Bu toplantıya Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başsavcı Behiç Öztürk, Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın katılması bekleniyor.




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