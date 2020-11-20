Uluçay: Devletimiz tüm kurumları ile halkımızın yanındadır

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, ülke çapında hava koşullarının yarattığı olumsuzluklar nedeniyle yaşanan mağduriyetler için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Uluçay, açıklamasında şunları kaydetti:

“Olağanüstü hava koşullarının yarattığı yeni bir doğal afet felaketiyle karşı karşıyayız. Yurdumuzun özellikle Girne ve Karpaz bölgelerinde etkili olan yağmur, dolu, fırtına ve hortum ağır hasarlara yol açmıştır. Tesellimiz herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Devletimiz tüm kurumları ile dayanışma ruhu ile felaketin yaralarını sarmak, oluşan zararları en kısa sürede tamir ve tazmin etmek için halkımızın yanındadır.

Bu felaketten etkilenen ve zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım.”