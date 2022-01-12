Ülkemizde 852 yeni vaka tespit edildi

“Toplam 25.452 test yapıldı, 852 pozitif vakaya rastlandı, 396 kişi taburcu edildi”
Son 24 saatte yapılan test sayısı 25.452 olup, 852 pozitif vakaya rastlanmış, 396 kişi taburcu edilmiştir.
345 kişi Lefkoşa, 248 kişi Girne, 178 kişi Gazimağusa, 40 kişi Güzelyurt, 28 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
12 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.452
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 852
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 852
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 396
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.992.954
Toplam Vaka Sayısı: 44.138
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 36.921
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7074
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 36
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 7023
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 145
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2766
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 785
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 840
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6927
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 109897