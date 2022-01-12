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Ülkemizde 852 yeni vaka tespit edildi

12 Ocak 2022
kktc koronavirüs










“Toplam 25.452 test yapıldı, 852 pozitif vakaya rastlandı, 396 kişi taburcu edildi”




Son 24 saatte yapılan test sayısı 25.452  olup, 852 pozitif vakaya rastlanmış, 396 kişi taburcu edilmiştir.



345 kişi Lefkoşa, 248 kişi Girne, 178 kişi Gazimağusa, 40 kişi Güzelyurt, 28 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

12 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.452

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 852

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 852

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 396

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.992.954

Toplam Vaka Sayısı: 44.138

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 36.921

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7074

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 36

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 7023

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 145

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   2766

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 785
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 840

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6927

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 109897



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12 Ocak 2022


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