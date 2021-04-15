Ülkemizde 70’i  yerel 74 pozitif

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte yapılan test sayısı 7939 olup, 70’i yerel 74 pozitif vakaya rastlanmış, 53 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 70 kişi ise yerel vakadır.
27 kişi Lefkoşa, 25 kişi Gazimağusa, 13 kişi Girne, 5 kişi İskele Bölgesi’ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-7 / Yılmazköy -1 / Göçmenköy-1/ Dereboyu-1/ Çağlayan-2 / Surlariçi-1/ Ortaköy-4 / K.Kaymaklı-9
Girne
Girne Merkez- 8 / Boğazköy-1/ Ozanköy-1 / Karşıyaka-2 / Zeytinlik-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez -7 / Karakol- 1/ Kaliland-3/ Çanakkale-3 / Sakarya-4 / Gülseren-5 / Maraş-1/ Karakol-1
İskele
İskele Merkez-1 / Yenierenköy-1/ / Ötüken-1 / İskele Boğaz-2
15 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7939
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 74
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 70
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 53
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 862. 270
Toplam Vaka Sayısı: 5337
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4543
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 766
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 123
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 638
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Güvende Kal uygulamasına bağlı günlük rakamlar
Bugün Takılan Bileklik Sayısı: 76
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Bileklik Sayısı: 167