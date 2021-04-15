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Ülkemizde 70’i  yerel 74 pozitif

15 Nisan 2021
KKTC Sağlık Bakanlığı





KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte yapılan test sayısı 7939 olup, 70’i  yerel 74 pozitif vakaya rastlanmış, 53 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 70 kişi ise yerel vakadır.

27 kişi Lefkoşa, 25 kişi Gazimağusa, 13 kişi Girne, 5 kişi İskele Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-7 / Yılmazköy -1 / Göçmenköy-1/ Dereboyu-1/ Çağlayan-2 / Surlariçi-1/ Ortaköy-4 / K.Kaymaklı-9

Girne

Girne Merkez- 8 / Boğazköy-1/ Ozanköy-1 / Karşıyaka-2 / Zeytinlik-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -7 / Karakol- 1/ Kaliland-3/ Çanakkale-3 / Sakarya-4 / Gülseren-5 / Maraş-1/ Karakol-1

İskele

İskele Merkez-1 / Yenierenköy-1/ / Ötüken-1 / İskele Boğaz-2

15 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7939

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 74

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 70

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 53

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 862. 270

Toplam Vaka Sayısı: 5337

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4543

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 766

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 123

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 638

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Güvende Kal uygulamasına bağlı günlük rakamlar

Bugün Takılan Bileklik Sayısı: 76

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 167





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15 Nisan 2021


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