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Ülkemizde 588 yeni pozitif vakaya rastlandı

8 Şubat 2022
kktc koronavirüs





“Toplam 15.226 test yapıldı, 588 pozitif vakaya rastlandı, 495 kişi taburcu edildi”




Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.226 olup, 588 pozitif vakaya rastlanmış, 495 kişi taburcu edilmiştir.



257 kişi Lefkoşa, 106 kişi Girne, 126 kişi Gazimağusa, 40 kişi Güzelyurt, 54 kişi İskele, 5 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

8 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.226

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 588

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 588

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 495

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.501.844

Toplam Vaka Sayısı: 59.447

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 54.501

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4766

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4696

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 182

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1449

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 461
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 508

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3694

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 123925



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8 Şubat 2022


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