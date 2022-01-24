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Ülkemizde 442 yeni vaka 4 can kaybı

24 Ocak 2022
kktc koronavirüs





“Toplam 28.461  test yapıldı, 442 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi vefat etti, 631 kişi taburcu edildi”




Son 24 saatte yapılan test sayısı 28.461  olup, 442 pozitif vakaya rastlanmış, 4 kişi vefat etmiş, 631 kişi taburcu edilmiştir.



214 kişi Lefkoşa, 110 kişi Girne, 83 kişi Gazimağusa, 23 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

24  Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 28.461

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:  442

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı:  442

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 631

Bugün Kaybedilen Hasta: 4

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.254.684

Toplam Vaka Sayısı: 51.036

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 45.954

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:  4923

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:    61

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  4851

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 161

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  11

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1847

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı:  350
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı:  571

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3651

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   117670



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24 Ocak 2022


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