Kıbrıs

Ülkemizde 33 vaka tespit edildi

19 Mayıs 2022
KKTC Sağlık







KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre ülkemizde son 24 saatte yapılan test sayısı 2632 olup, 33 pozitif vakaya rastlanmıştır.




20 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi’ndendir.



19 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2632

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.932.167

Toplam Vaka Sayısı: 94.594

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.925

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 434

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6

Karantinadaki Vaka Sayısı : 427

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :



Etiketler
19 Mayıs 2022


Başa dön tuşu