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Ülkemizde 3 yeni pozitif vaka

19 Temmuz 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1702 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin ülkemize hava yolu ile 1 kişinin deniz yolu ile geldiğini söyledi.

3 pozitif vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından  vakaların  temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.

Pandeminin henüz sona ermediğinin altını çizen Bakan Pilli, dünyada bitmedigi sürece ülkemizde de bitmeyeceğini,  dolayısıyla maske kullanımı,  sosyal mesafe ve hijyen kurallarının büyük önem taşıdığını bir kez daha dile getirdi.

19  Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1702

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 56.268

Toplam Vaka Sayısı- 121

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 106

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 11

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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