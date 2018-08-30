Ülkemiz sanata doyacak

17 GÖSTERİ VE KONSER YER ALACAK:

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Zorba Balesi gösterisi ve Fazıl Say konseriyle ilk yankıları uyandıracak olan toplam 17 gösteri ve konser gerçekleşecek

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin bu yıl 16’ncısı gerçekleştiriliyor. Festival, 21 Eylül – 16 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde, Telsim Vodafone ana sponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens ve Kybele Turizm’in katkılarıyla düzenlenecek festivalde; Telsim Vodafone, iletişim sponsorluğunu da üstlenecek.

Festivalle ilgili dün Lefkoşa Deniz Plaza’da basın toplantısı gerçekleştirildi. Basın toplantısında konuşan Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği Başkanı Halil Kalgay, 2003’ten bu yana süren festivalin bu yıl dopdolu bir programa sahip olduğunu vurguladı. Etkinliğin ana sponsorlarından Deniz Plaza’nın Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz ise, haksız izolasyonlar altında olan KKTC’de böyle bir etkinlik düzenlemenin önemine işaret etti.

Anasponsor Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise, böylesi bir etkinlikte sponsor olarak yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Ali Hoca da, bu yılki festivale iki konserle katıldıklarına dikkat çekti. Hoca, festivalde konser sayısının önceki yıllara göre oldukça fazla olduğuna da işaret etti.

Festival programı

21 Eylül Girne Amfi Tiyatro Zorba Balesi (Ankara Devlet Opera ve Balesi)

30 Eylül Salamis Antik Tiyatro Fazıl Say Konseri (KKTC CSO Eşliğinde & Resital)

05 Ekim Bellapais Manastırı Burhan Öçal & Alexey Botvinov Reloaded-2 Project

08 Ekim Bellapais Wolfgang Schroeder (violin) & Jens Georg Bachmann (piano)

10 Ekim Bellapais Salman & Korad Duo (Bandoneon & Gitar İkilisi)

12 Ekim Bellapais Shakespeare & Music Sahne Gösterisi

16 ve 17 Ekim Bellapais KKTC CSO & Çukurova DSO Konseri (A.Hoca/A.Markov)

19 Ekim Bellapais Alexander Markov (From Baroque to Paganini and Beyond)

23 Ekim Bellapais Vassia Alati (soprano) & Çağıl Cansu Şanlıdağ (piano)

26 Ekim Bellapais Mihriban Aviral & Latin Jazz Ensemble

30 Ekim Bellapais Nurdan Küçükekmekçi (soprano) & Ayhan Uştuk (tenor)

02 Kasım Bellapais Tanini Trio (B. Büke,piano – T. Aydoğdu,kanun – B. Canaz,ney)

06 Kasım Bellapais Papageorgio String Quartet & Nicos Pittas (violin)

09 Kasım Bellapais The Beatles Night (LBO / Oskay Hoca / Alper Cengiz)

13 Ekim Bellapais Arman Ratip,piano & Conny Bauer,trombon – N.Steinhaus,alto-sax)

16 Ekim Bellapais 3 Basses Konseri (Zafer Erdaş – Tuncay Kurtoğlu – Teyfik Rodos)