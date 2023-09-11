Ülkeden çıkış yaparken valizlerinde mermi bulunan zanlılar mahkemeye çıkarıldı

Girne Liman’ından ülkeye ithal ettiği 28 mermiyle Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaparken tutuklanan

54 yaşındaki Namdar Güneşer dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlının, “kanunsuz patlayıcı madde ithal etmek, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu” suçlarından tutuklandığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru İbrahim Bulak

zanlının 8 Eylül 2023 tarihinde Girne Liman’ından sırt çantası içerisinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 28 adet 9 mm MKE marka 2018 üretim yılı canlı tabanca mermilerini KKTC’ye ithal ettiğini söyledi. Polis, zanlının 9 Eylül 2023 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan Kale 12 noktasından mermilerle birlikte çıkış yapmaya çalıştığı esnada X-Ray cihazında tespit edilerek suçüstü halı gereği tutuklandığını belirtti. Polis, mermilerin emare alındığını, zanlının ifade verip, Türkiye’de ruhsatlı silahı olduğunu ve bu mermilerin de o silaha ait olduğunu söylediğini aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, ülkeye turist olarak gelen sanığın kızının KKTC’de öğrenci olduğunu ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

15 mermiyle ülkeden çıkış yapmaya çalıştı

Ercan Havalimanı’nda 15 adet canlı mermi ile yakalanan Artun Met, tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada zanlının “kanunsuz ateşli silah ithali, taşıma ve tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde ithal etmek, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu” suçlarından tutuklandığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru İbrahim Bulak,

10 Eylül 2023 tarihinde saat 07.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, Türkiye’de sakin Artun Met’in KKTC’den çıkış yapmak amacı ile Kale 8 noktasından bulunan X-Ray cihazından geçiş yapacağı esnada valizi içerisindeki el çantasında kanunsuz olarak bulundurduğu Glock marka şarjörü tasarrufunda bulundurup taşıdıktan sonra yine şarjörü içerisinde 15 adet 9 mm’lik Sar luger marka canlı tabanca mermisi bulundurup taşıdığı tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı Artun Met’ten yapılan soruşturma ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde 6 Eylül 2023 tarihinde Türkiye’den KKTC’ye tatile geldiği esnada kendisine ait olan şarjörü ve 15 adet mermiyi

el çantası içerisinde unuttuğunu söylediğini aktardı. Polis, zanlının Türkiye’de ruhsatlı silahının olduğunu belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.