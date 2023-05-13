Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı…

Ülke genelinde polis tarafından trafik denetimleri yapıldı.

Polis basın bültenine göre, kontrollerde 1897 araç sürücüsü kontrol edilirken, 125’i belirlenen yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, biri sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere toplam 412 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlardan rapor edildi. Kontrollerde bir araç sürücüsü tutuklanırken, 36 araç ise trafikten men edildi.

-Kamyon kontrolleri yapıldı

Ayrıca Lefkoşa’da, kamyonlara yönelik denetimlerde, kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden, mesai başlangıç saatine kadar olan sürede yani 07.00–08.00 saatleri arasında 5 bin kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların trafikte seyir halinde bulunmalarının yasak olmasına rağmen, trafikte seyrettikleri tespit edilen toplam 10 kamyon sürücüsü rapor edildi ve bahse konu kamyonlar trafikten men edildi.