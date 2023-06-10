Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Haziran 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı

Ülke genelinde dün ve bugün polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu bin 620 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisin açıklamasına göre, kontroller çerçevesinde 18’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 81’i yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 291 araç sürücüsü hakkında çeşitli trafik suçlarından yasal işlem başlatıldı.


31 araç ise trafikten menedildi.

 

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Tags:KKTCtrafik denetimiÜlke genelinde trafik denetimleri yapıldı
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