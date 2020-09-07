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Ülke genelinde 5 günde 93 pozitif vaka

7 Eylül 2020
kktc vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı’nın bugün açıkladığı 26 yeni vaka ile ülkemizde son 5 günde yapılan 7 bin 713 test sonucu tespit edilen vaka sayısı 93’e yükseldi.

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, dün yaptığı açıklamada son 24 saatte yapılan test sayısının 1811 olduğunu, 26 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Bununla birlikte ülkede son beş günde 7 bin 713 test sonucu 93 pozitif vaka tespit edildi.

Toplam 437 vaka

KKTC’de 131 bin 734 test sonucu toplam 437 pozitif vaka görülürken bunların 283’ü taburcu edildi. Toplam 150 kişinin tedavisi devam ederken 4 kişi ise yaşamını yitirdi.

 


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