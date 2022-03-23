Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan (KTSO) bir heyeti kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre kabulde ülke ekonomisinin durumu, sanayi sektörünün birikmiş sorunları görüşüldü; yaşanan küresel kriz karşısında artan girdi maliyetleri ve yapısal sorunların çözümü konusunda atılabilecek adımlar ele alındı.

Görüşmede Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın istişarelerini artırmak ve 15 günde bir biraraya gelinmesi kararı da alındı.

EVREN: “PANDEMİ VE SAVAŞLA SORUNLAR ARTTI”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, kabulde yaptığı konuşmada, küresel ekonomik krizin ağır etkilerinin yaşandığı zor bir dönemden geçildiğini söyledi ve bu süreçte yerli üretici ile sanayicinin, sanayi sektöründe büyük oranda dışa bağımlı olunması nedeniyle ciddi sıkıntılarla boğuştuğunu belirtti. Evren tüm bunlara pandemi ve Rusya – Ukrayna savaşının da eklenmesiyle sıkıntıların arttığını kaydetti.

Dünya petrol fiyatları ve dövizde yaşanan aşırı dalgalanmalar karşısında dünyanın en güçlü ekonomilerinin dahi sarsıldığını belirten Evren, “ülke ekonomisinin krizden en az zararla çıkması, yerli üreticimizin korunması, tüm sektörlerimizin bir nebze nefes alması için elimizdeki imkanlar dahilinde çalışmaya devam edeceğiz “dedi.

“ÖZEL SEKTÖR GÜÇLENDİKÇE MEMLEKET KALKINACAK”

Özel sektörden gelen bir siyasetçi olarak sanayicinin sorunlarını çok iyi anladığını ifade eden Evren, sanayi sektöründe planlı ve yapısal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu kaydetti ve sanayi sektöründe çeşitlemenin artırılması ve faaliyet alanlarının genişletilmesinin önemine dikkat çekti.

Her zaman sanayicinin ve üreticinin yanında olacağını ifade eden Evren, “Özel sektör güçlendikçe memleket kalkınacaktır” dedi.

Evren görüşmeyle ilgili açıklamasında ise KTSO ile yapılan toplantının çok verimli geçtiğini, birçok konuda görüş birliği bulunduğunu söyledi.

Evren, küresel krizin etkileri ile ülkenin içinden geçtiği olağanüstü günlerde sanayicinin önündeki engelleri aşmak, üretecinin ayakta kalmasını sağlamak için tüm paydaşlarla birlikte hareket etmek arzusunda olduğunu kaydetti.

KAMACIOĞLU: “15 GÜNDE BİR TOPLANARAK İSTİŞARE İÇERİSİNDE OLACAĞIZ”

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu da sanayinin birikmiş sorunlarının görüşüldüğü, genel ekonomik durumun değerlendirildiği çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti ve Evren’in sektöre ve ekonomiye yaklaşımının kendilerini hem umutlandırdığını hem de mutlu ettiğini belirtti.

Kamacıoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın her 15 günde bir toplanarak yakın çalışma ve istişare içerisinde olma kararı aldıklarını da söyledi.