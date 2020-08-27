Kıbrıs

Ulaştırma Bakanı Atakan, taksicilerle görüştü

27 Ağustos 2020

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bakanlık önünde eylem yapan taksicilerin temsilcileriyle görüştü.

Atakan, yasanın hazır olduğunu ve Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Meclise sevk edileceğini ve seçim yasaklarına takılırsa, en geç ekim ayında geçeceğini söyledi. Atakan, taksimetre konusunu yeniden görüşmeye hazır olduklarını kaydetti.

Tolga Atakan, bakanlık önünde eylem yapan Birleşik Taksiciler Birliği’nden bir heyetle gerçekleştirdiği görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu.

Atakan, taksiciler ve genel anlamda trafikle ilgili yasayı taksicilerin temsilcileriyle birlikte hazırladıklarını ifade ederek, bakanlık olarak her taksiciyle görüşme olanakları olmadığını ve taksicilerle değil, taksicilerin temsilcileriyle görüştüklerini ifade etti.

Kaçak taksiciliği önlemek için denetimlerin yoğunlaştırıldığını, tablet taksimetre konusunda çalışma başlattıklarını ama 1 yıl ötelediklerini ifade eden Atakan, “Amacımız sektörün düzene girmesidir” dedi.

“T” izni verilmediğini ve verilmeyeceğini ifade eden Atakan, taksicilerin temsilcileriyle her zaman görüştüklerini, talepleri yerine getirdiklerini ama taksiciler arasındaki diyalog eksikliğinin kendi suçu olmadığını kaydetti.

Atakan, bakanlık olarak her zaman talepleri dinlediklerini ancak tüm taleplerin yerine geleceğiyle ilgili bir durum olmadığını belirtti.

Tablet taksimetre uygulamasındaki amacın denetimi sağlamak olduğunu ifade eden Atakan, taksicilerin talebi olan yasaya ilişkin görüşün savcılıktan geldiğini ve Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Meclis’e sevk edileceğini kaydetti.

 


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