Kıbrıs

Ulaştırma Bakanı Atakan, Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş ile bölgenin sorunlarını görüştü

21 Şubat 2019

 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’ı ziyaret ederek, bölgedeki sorunlar hakkında bilgi aldı ve talepleri dinledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş, Atakan’a belediye sınırları içerisindeki bazı yolların durumu ve bölge halkının bu konudaki beklentilerini aktardı.

Atakan da Meteoroloji Dairesi’nden yağışlarla ilgili sürekli bilgi aldıklarını, havaların düzelmesiyle birlikte sıkıntılı noktalarda çalışmaların başlayacağını söyledi.

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