UKÜ’lü öğrencilerden Lefkoşa Çocuk Yuvası’na anlamlı katkı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’ne (ÖGDM) bağlı Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü tarafından Lefkoşa Çocuk Yuvası’na sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bağışta bulunuldu.

El Sanatları temalı etkinlik çerçevesinde, Gastronomi, grafik tasarım, mimarlık-iç mimarlık, sürdürülebilirlik kulüpleri ve sürdürülebilirlik atölyesi öğrencileri, ürettikleri yiyecek, Hediyelik, çizim ve geri dönüşüm ürünleri satışa sunuldu.

Öğrenciler tarafından hazırlanan ürünlerin yanı sıra etkinlkte yer alan Atölye Bemet, Creativethingscyprus, Pusula, Saggulli ve Zibilci gibi Kıbrısın yerli tasarımcılarının, hediyelik ve dekoratif eşyalar, takı, ahşap boyama, geri dönüşüm tasarımları, üç boyutlu figürler, cam mum ve mumlu ürünleri büyük ilgi gördü.

Etkinlik çerçevesinde toplanan bağışlar Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Selen Akün Kalaycı ve kulüp başkanları tarafından Lefkoşa Çocuk Yuvası’na takdim edildi. Öğrenci odaklı sosyal sorumluluk faaliyetleri ile uzun yıllardır odakladıklarının altını çizen Kalaycı, hem keyifli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini hem de güzel bir amaca hizmet ettiklerini belirterek, önümüzdeki dönemde de bu gibi anlamalı projelere imza atmaya devam edeceklerini belirtti.