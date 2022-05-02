DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar’a yeni görev

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar, 2022 – 2025 yılları arasında, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nde “Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu”nda Başkan olarak üç yıllığına göreve seçildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Koşar, söz konusu komisyonda son 7 yıldır üye olarak görev yaptığını, bu yıl ise başkanlık görevine seçildiğini aktardı. Prof. Dr. Koşar, görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağını belirterek, komisyonda gıda takviyeleri ile ilgili firma başvurularının değerlendirildiğini veya bu takviyelerde kullanılabilecek bitkilere ilişkin monograflar hazırlandığını vurguladı.