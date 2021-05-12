UKÜ’den Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı personeline stres ve öfke yönetimi konulu eğitim verildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde, soruşturma görevi ile yetkilendirilen su ürünleri personeline yönelik “Stres ve Öfke Yönetimi” konulu iki günlük bir eğitim gerçekleştirildi.

UKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürcan Seçim tarafından verilen eğitimin sertifika taktim töreninde, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri de söz aldı.

Çavuşoğlu: “Eğer bilgilerinizi güncellemezseniz mutlaka geride kalırsınız”

Bakan Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, bilgi sahibi olmanın yeterli olmadığını sürekli olarak söz konusu bilginin güncellenmesi gerektiğini aktararak, “Eğer bilgilerinizi güncellemezseniz mutlaka geride kalırsınız” ifadesini kullandı.

Kendisinin göreve gelmesinden sonra düzenlenen hizmet içi eğitimler hakkında da konuşan Bakan Çavuşoğlu, toplamda 145.000 kurs saati gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu amaçlarının ülkede tarım alanında sürdürülebilir bir yapı geliştirmek olduğunu söyleyerek, denetim ve ölçüm konusundaki çalışmalarını tamamladıklarını da belirtti.

Nadiri: “Eğitimin önemi yine artarak devam ediyor”

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Nadiri ise konuşmasında Covid-19 salgınının yaşamı ciddi anlamda değiştirdiğini aktararak, “Ancak hayat devam ediyor. İş yaşantımıza devam ederken, teknolojiden yararlanarak eğitimi de yeni normaller çerçevesinde adapte etmemiz çok önemli” şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde ve sonrasında da hizmetlerin daha nitelikli ve daha kaliteli devam edebilmesi gerektiğine işaret eden Nadiri, “Bu bağlamda eğitimin önemi yine artarak devam ediyor” dedi.

Prof. Dr. Nadiri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri protokol nedeniyle duydukları memnuniyeti ifade ederek, Devlet ile üniversite ya da üniversite ile sektör iş birliğine önem verdiklerini de sözlerine ekledi.

Seçim: “Öfke yönetilemediği zaman olumsuz sonuçlar doğurabilir”

Doç. Dr. Seçim iki günlük eğitim programında stres ve öfke duygusu hakkında konuşarak, bu duyguları ortaya çıkaran nedenler ile stres ve öfke yönetimine dair bilgilendirme yaptı.

Öfkenin genel olarak istenmeyen durumlara, karşılanmayan istek ya da beklentilere bağlı olarak ortaya çıkan doğal bir duygu olduğu aktaran Seçim, yönetilemediği zaman olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Doç. Dr. Seçim, öfke duygusunun ortaya çıkmasının temel nedeninin, bireyin öfkesiyle ilişkili uyarıcıları yorumlama biçimi ve bu uyarıcılara yüklediği anlam olduğunu dile getirerek, olumsuz olarak algılanan durumlarda kızgınlığı soğutmanın, verilebilecek en doğru tepkiyi planlamanın ve ardından eyleme dönüştürmenin yolları hakkında konuştu.

Eğitimde önceden tahmin edilebilen stres kaynaklarına karşı önlem alma konusunda da bilgi veren Seçim, beklenmedik durumlarda ortaya çıkabilen strese yönelik başa çıkma teknikleri de ele aldı.