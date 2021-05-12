Akçay Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu
Güzelyurt ilçesine bağlı Akçay Köyünde “Akçay Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ” kuruldu.
Derneğin Başkanlığına getirilen Hüseyin Özkızan, amaçlarının Köyde faliyetler düzenlemek, zor günlerde köylülerin yanında olmak ve köydeki kurum ve kuruluşlarla köyün gelişmesi için sosyal, kültürel ve spor etkinlikleri yapmak olduğunu söyledi. Yönetim Kurulumuzu kurduk hayırlısı ile başlıyoruz.
Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü köyümüzün ihtiyaçlarını ve halkımızın talepleri dinleyip çözüm bulmak için bir dernek kurmayı planladık, çok şükür bu çalışmamızı yaptık, resmi prosüdürler tamamlandı, inşallah halkımızla birlikte köyümüzün ihtiyaçlarını yeni kurulan Akçay Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte iş birliği içerisinde yeni projeler yapıp Akçay Köyümüzü daha da ileriye taşıyacağız dedi.
AYDER ( Akçay Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ) Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor.
Hüseyin ÖZKIRAN – BAŞKAN
Hayrettin SEHEROĞLU – AS BAŞKAN
Sevinç ÖZBARIŞÇI – GENEL SEKRETER
Yalkın ÖZBAHADIR – SOSYAL İŞLER SORUMLUSU
Berhan YILMAZ – MALİ İŞLER SORUMLUSU
Keriman MARGİLİLİ – FAAL ÜYE
Nurgül KÖSE – FAAL ÜYE
DENETLEME KURULU
Naim AKBULUT
Oya KAMBURCA
Emel KÜÇÜK
Yedek Üye : Murat TEKYAPRAK
DİSİPLİN KURULU
Nazım AYKEN
Berkem KORBAY
Ahmet YAVAŞER
Yedek Üye : Okan GÜNSAYA