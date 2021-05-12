Güzelyurt ilçesine bağlı Akçay Köyünde “Akçay Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ” kuruldu.

Derneğin Başkanlığına getirilen Hüseyin Özkızan, amaçlarının Köyde faliyetler düzenlemek, zor günlerde köylülerin yanında olmak ve köydeki kurum ve kuruluşlarla köyün gelişmesi için sosyal, kültürel ve spor etkinlikleri yapmak olduğunu söyledi. Yönetim Kurulumuzu kurduk hayırlısı ile başlıyoruz.

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü köyümüzün ihtiyaçlarını ve halkımızın talepleri dinleyip çözüm bulmak için bir dernek kurmayı planladık, çok şükür bu çalışmamızı yaptık, resmi prosüdürler tamamlandı, inşallah halkımızla birlikte köyümüzün ihtiyaçlarını yeni kurulan Akçay Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte iş birliği içerisinde yeni projeler yapıp Akçay Köyümüzü daha da ileriye taşıyacağız dedi.

AYDER ( Akçay Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ) Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor.

Hüseyin ÖZKIRAN – BAŞKAN

Hayrettin SEHEROĞLU – AS BAŞKAN

Sevinç ÖZBARIŞÇI – GENEL SEKRETER

Yalkın ÖZBAHADIR – SOSYAL İŞLER SORUMLUSU

Berhan YILMAZ – MALİ İŞLER SORUMLUSU

Keriman MARGİLİLİ – FAAL ÜYE

Nurgül KÖSE – FAAL ÜYE

DENETLEME KURULU

Naim AKBULUT

Oya KAMBURCA

Emel KÜÇÜK

Yedek Üye : Murat TEKYAPRAK

DİSİPLİN KURULU

Nazım AYKEN

Berkem KORBAY

Ahmet YAVAŞER

Yedek Üye : Okan GÜNSAYA