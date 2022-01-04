UKÜ’de Yeni Nesil Fırıncılık ve Bu Alanda Yaşanan Değişimler İrdelendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu tarafından düzenlenen etkinlikte, butik fırın sahibi ve işletmecisi Enez Obuz fırıncılık alanında yaşanan değişiklikleri kendi deneyimleri üzerinden öğrencilerle paylaştı.

Konuşmasında kendisinin UKÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü mezunu olduğunu aktaran Obuz, aldığı eğitim ile aile mesleğini birleştirdiğini ve bir butik fırın işlettiğini dile getirdi.

Enes Obuz, işletmesindeki ürünlerinin raf ömrünü ve görüntüsünü etkileyecek katkı maddelerini kullanmayı tercih etmediğine dikkat çekerek, “Ayrıca ürünlerimde ‘instant’ maya kullanmak yerine kendi üretimim olan ekşi maya ve yaş mayayı kullanmayı tercih ediyorum” şeklinde konuştu.

Üretiminde daha çok pide ve lavaş üzerinde çalıştıklarını da aktaran Obuz, pancarlı mor ekmek ve kahveli ekmek gibi değişik çeşitlere de yer verdiğini ifade etti.

Obuz süreç içerisinde yeni şeyler denemeyi çok sevdiğini de aktararak, kendisinin özellikle ‘Bolla Gallega’ ekmeğine çok ilgi duyduğunu ve üretimini yapmayı çok sevdiğini anlattı.

Yaptığı araştırmalar sonucunda, tortilla ekmeği gibi yurtdışından ithal edilen ekmek çeşitlerinin ülkede de rahatlıkla üretilebileceğini keşfettiğini ifade eden Obuz, bunu kendisine hedef aldığını ve planlarını bu çerçevede yaptığını açıkladı.

Obuz, konuşmasında fırıncılığın meslek olarak zorlukları bulunduğunu da işaret ederek, “Fırıncılık yiyecek içecek sektöründeki diğer tüm işletme çeşitleri gibi mesai temelli değil. 7/24 esaslı bir meslektir. Tüm zamanınızı alır” bilgisini paylaştı.

Yaşamındaki tüm etkinliklerin öncesi ve sonrasında sürekli çalışmak zorunda olduğunu aktaran Obuz, “Tüm anılarımda, düğün, nişan, sünnet gibi özel günlerde bile işlerin başındaydım. Hatta mimarlık okurken tüm proje çizimlerinde fırın tasarımları üzerine çalıştım” şeklinde konuştu.

Obuz, insanın doğası gereği değişim ve gelişime açık olduğunu ifade ederek, “İnsan ne iş yaparsa yapsın bunu içinden gelerek ve severek yapması gerekiyor. Eğer işimizi aşkla yapıyorsak, ne iş yaptığımızın bir önemi yoktur, ne olursa olsun başarılı olabiliriz” dedi.

Ürünlerinde yerli un kullanmayı özellikle tercih ettiğini de dile getiren Obuz, esnaflıkta dayanışmanın önemli olduğuna işaret etti.

Obuz, son iki yıldır Covid-19 gerçeği ile yaşadıklarını ve salgının yiyecek-içecek sektörüne büyük bir darbe vurduğunu anımsatarak, fırıncıların bu süreçte canla başla çalıştıklarını ve halkın ekmek talebini karşıladıklarını aktardı.

Konuşmasında yaşanan ekonomik krizin de etkileriyle Dünya çapında buğday üretiminin azaldığını ve azalmaya da devam edeceğini kaydeden Obuz, bu durumun önümüzdeki günlerde ciddi sorunlar doğuracağının uyarısını yaptı.