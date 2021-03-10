UKÜ’de “Kadın Liderliği: Covid-19 Dünyasının Güçlü Kadınları” adlı etkinlik düzenlendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi (UKAMER) tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında “Kadın Liderliği: Covid-19 Dünyasının Güçlü Kadınları” konulu seminerler dizisi gerçekleştirildi.

UKAMER Yürütme Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çınar’ın moderatörlüğünü üstlendiği seminerin ilk oturumunda, Yüksek Mahkeme Yargıcı – Ombudsman Emine Dizdarlı ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık Özel Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı söz aldı. Öğleden sonra gerçekleşen ikinci oturumunda ise Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar ile Göğüs ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu açıklamalarda bulundu.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri etkinliğin açılışında kadınlık ve erkeklik olarak belirlenen rol ve sorumlulukların toplumsal cinsiyet olarak tanımlandığını ancak bireylerin toplumsal cinsiyetlerinden bağımsız olarak tüm hak ve olanaklardan eşit bir şekilde yararlanmalarının tüm toplumlar için esas olması gerektiğini kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Çınar, Covid-19 salgınının kadınları olumsuz yönde etkilediğini söyleyerek, “Bu süreçte bazı kadınlar işsiz kaldı. Kadına yönelik ev içi şiddet olaylarında dünya çapında bir artış yaşandı” dedi. Pandemi sürecinin kadınların liderliklerinin öne çıktığı bir süreç olduğunu da aktaran Çınar, birçok kadın siyasetçinin Covid-19 sürecini en iyi yönetenler olarak görüldüğünü belirtti.

Dizdarlı: “Kadınlar iş ve ev yaşamında değişen farklı rolleri üstlenmek durumunda”

Dizdarlı yaptığı konuşmada, kadının hem iş yaşamında hem de evde rolleri bulunduğuna dikkat çekerek, kadın olarak başarı merdivenlerini tırmanmanın bu rollerin yönetimini iyi planlamadan geçtiğini belirtti. Kadınların iş yaşamında sorumluluk üstlenmesinin tüm toplum için önem taşıdığını dile getiren Dizdarlı, “Yeni işler daha fazla sorumluklar gerektirdiğinden korkutucu olabiliyor. Ancak bu korkuları yenmeli, kendimize güvenmeliyiz. Kapasitemiz asla düşük değildir” ifadesini kullandı.

Serakıncı: “Kadın birden fazla işi aynı anda yürütebilme yeteneğine sahiptir”

Prof. Dr. Serakıncı da farklı ülkelerde aldığı eğitim ve çalışma hayatında deneyimlediği farklılıklar hakkında bilgi vererek, her kültürün topluma bakışının farklı olduğunu anlattı. Konuşmasında kadın ve erkek yaklaşımlarının farklılıklarına da dikkat çeken Serakıncı, “Bir kadının erkekten ayıran en önemli özellik empati yeteneğinin çok yüksek olmasıdır. Ayrıca kadın birden fazla işi aynı anda yürütebilme yeteneğine sahiptir” şeklinde konuştu.

Dr. Gürkut: “Hâlâ dünyamızda kadın olmak zor”

İkinci oturumda söz alan Dr. Gürkut, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan kadınların dünya kadınlarına göre nispeten avantajlı olduğunu söyleyerek, “Ancak hala dünyamızda kadın olmak zor” ifadesini kullandı. Kadın ve erkeklerin birlikte hareketleriyle kadınların bu dezavantajlı durumdan kurtulabileceklerine dikkat çeken Gürkut, kadının bu sayede hak ettiği konumu kazanabileceğini de söyledi.

Dr. Bayraktar: “Ötekiler dediğimiz kısım aslında toplumun diğer yarısıdır”

Dr. Bayraktar, salgın döneminin herkesin birebir içinde olduğu ve emek sarf edildiği bir süreç olduğunu belirterek, “Bu süreçte ötekiler, mağdurlar ortaya çıkmaktadır. Bu kesim görülmeye değer bulunmayan bir kesimdir. Bunların başında yine kadınlar, çocuklar, yaşlılar, kimsesizler, mülteciler geliyor” dedi. Burada ötekilerin aslında toplumun diğer yarısı olduğunu belirten Bayraktar, devletin korumasının dışında onlara yardım götürmeye çalışanların yine toplumun içinden sivil toplum örgütleri olduğunu kaydetti.

Dr. Kamiloğlu: “İş gücüne yoğun katılımlarına rağmen, kadınlar dünyadaki toplam gelirin yüzde 10’una sahipler”

Son oturumda söz alan Dr. Kamiloğlu konuşmasında pandemide kadın sağlık çalışanları hakkında bilgi verdi. Türkiye’de son bir yılda erkek işgücünün yüzde 3 oranında azaldığını aktaran Kamiloğlu, öte yandan kadın işgücündeki azalmanın ise yüzde 7 olduğunun altını çizdi. Dr Kamiloğlu, KKTC’deki hekimlerin %40’ını kadınların oluşturduğunu, bununla birlikte pandemide görev alan doktorların %50’sinin kadın olduğunu belirterek, hemşirelerde ise bu oranın %83’e ulaştığını kaydetti.