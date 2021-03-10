Polis Mensupları Derneği’nden anlamlı yardım

Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği ülkemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere gıda yardımında bulundu.

Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği her yıl 8 mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde çiçek aldıklarını bu yıl kadın üyelerin talebi üzerine ülkemizde öğrenci olarak bulunan ve pandemi nedeniyle zor durumda kalan Afrika kökenli öğrencilere temel gıda paketleri verildi.

Açıklama şöyle:

KIBRIS TÜRK POLİS MENSUPLARI DERNEĞİ olarak her 8 mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde dernek üyemiz olan Bayan Polis Mensuplarına çiçek gönderirdik. Bu sene yaşanan pandemi nedeni ile bayan üyelerimizden gelen istek doğrultusunda yönetim kurulu üyelerimizin kendi aralarında topladıkları miktar ile ülkemizde öğrenci olarak bulunan Afrika kökenli yurttaşlarımıza temel gıda ürünlerinden oluşan paketler hazırlanıp teslim edilmiştir. KIBRIS TÜRK POLİS MENSUPLARI DERNEĞİ yönetim kurulu ve Bayan üyelerimiz olarak ülkemizin geçtiği bu zor şartlarda ufak dahi olsa bir katkımız olduysa ne mutlu bize.