UKÜ’de Covid-19 Pandemisi nedeniyle hayatımıza giren yeni kavramlar irdelendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kütüphane Haftası etkinleri kapsamında “COVİD-19 Pandemisinin Akademisyenlerden Götürdükleri” başlıklı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında çevrim-içi olarak düzenlenen etkinlikte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sağsan bir konuşma yaptı.

COVİD-19 pandemisi ile birlikte literatüre giren “İNFODEMİ” kavramını açıklayan Sağsan, bununla birlikte bilgi yönetimi, enformasyon yönetimi ve kütüphanecilik gibi üç temel alanda kullanılan neolojilere dikkat çekti.

Prof. Dr. Sağsan, bilgi obezliği, aşırı enformasyon yüklenimi, enformasyon kaygısı, dezenformasyon, yanlış enformasyon, bibliyofil, bibliyomani, bibliyofobi ve sapyoseksüel gibi neolojilerin COVİD-19 pandemisi ile yeniden gündeme geldiğini belirterek, bunların birbirleriyle sıklıkla literatürde karıştığının da altını çizdi.

Enformasyon ve bilgiye dayalı söz konusu üç temel alanın 2021 yılı ile birlikte gelişip, yenileşip değiştiğine dikkat çeken Sağsan, her üç alanda ortaya çıkan yeni trendleri açıkladı.

Prof. Dr. Sağsan etkinlikte hem akademisyenlerin hem de kütüphanecilerin yeni kavramlar hakkında sordukları soruları da cevaplayarak, ilerleyen süreçte bu kavramların neleri değiştirebileceklerine dair örnekler de verdi.