İtalya’da turizm sezonunu kurtarmak için ‘Covidsiz ada’ planı

Turizm Bakanı Massimo Garavaglia da bu sabah “Covidsiz ada” planıyla ilgili bir soruya yanıt verirken “Yunanistan’ın çok sayıda küçük adası var, bu yüzden bu yolu seçti. Biz de aynısını yapabiliriz” dedi.

Ayrımcılık itirazı

İtalya’da daha önce Campania bölgesi yönetimi, bu bölgedeki Capri, Ischia, Procida gibi turistik adaların sakinlerine aşı önceliği tanınmasına izin vermişti. Ancak bu karar tartışmalara da yol açmış, ülke genelinde öncelikle yaşlıların ve riskli grupların aşılanması gerektiği ve bu adalara öncelik verilmesinin ayrımcılık teşkil ettiği gibi itirazlar gelmişti.

İtalya’da geçen Aralık ayında başlayan aşı kampanyasında öncelikli kategoriler yaşlılar ve sağlık çalışanları olarak belirlenmişti. Bölgeler arasında farklılıklar bulunsa da, ülke genelinde bugüne kadar yapılan 11,7 milyon doz aşının büyük kısmı 80 yaş üzerindekiler ve sağlık personeline yapıldı. Aşı kampanyasında öncelikli kategoriler arasında eğitim personeli ve silahlı kuvvetler mensupları da yer alıyor.