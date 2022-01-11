UKÜ Sosyal ve Kültürel Etkinlikleri’ni Renklendiren Sanatçılara Teşekkür Plaketi Verildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’ne bağlı Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü bünyesinde gerçekleştirilen 2021-2022 yılı oryantasyon günleri ve diğer etkinliklerde sahne alan yerli sanatçılara teşekkür plaketi takdim edildi.

COVID-19 pandemi tedbirleri kapsamında Büyük Han’da gerçekleştirilen törende, Yena Hacışevki, Derviş Zeybek ve Serafina Karahassan’a plaketleri Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Selen Akün Kalaycı tarafından verildi.

Törende söz alan Kalaycı, kampüs içerisinde iki hafta süresince gerçekleştirilen etkinliklerin özellikle kapanma sonrasında bir araya gelen öğrenciler için büyük motivasyon kaynağı olduğunu anımsatarak, etkinlikte sahne alan sanatçılara koydukları katkı için teşekkür etti.

Toplam 110 farklı ülkeden öğrencisi bulunan UKÜ’nün uluslararası bir kimliğe sahip olduğuna dikkat çeken Kalaycı, “Amacımız öğrencilerimizi ülke sanatçıları ile bir araya getirmek. Bu sayede onlara eğitim-öğrenim almak için geldikleri ülkenin kültürünü tanıma fırsatı yaratıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kalaycı konuşmasında UKÜ’lü öğrencilerin yerel değerlerle buluşmasının önemli olduğunu da vurgulayarak, “Oryantasyon etkinlikleri kapsamında öğrencilerimiz genelde ülke kültürü hakkında bilgi sahibi olurken, özelde de ülke sanatçısının üretimini tanıdılar” dedi.

Gerçekleştirilen etkinlikler hakkında da kısa bir hatırlatma yapan Kalaycı, “Etkinliklerde, Atelier Kabuk’un kurucu sanatçısı Yena Hacışevki’nin flüt dinletisi, Derviş Zeybek’in sunumuyla Studio 21cc’nin dans gösterisi, DJ Hilmi Oraç’ın performansı ve Ecstatic Dance Cyprus grubu kurucusu Serafina Karahassan’ın yönetimiyle boyalarla dansı yer almıştı” şeklinde konuştu.