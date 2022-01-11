DAÜ’de “modern cerrahi bakış açısıyla Zehravi’nin eseri ve aletleri” konulu seminer gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğinde “Modern Cerrahi Bakış Açısıyla Zehravi’nin Eseri ve Aletleri” konulu seminer gerçekleştirildi. 10 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 12:30- 13:30 saatleri arasında Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda Dr. Ömer Faruk İnanç tarafından verilen seminere DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ethem Gelir ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı.

Söz konusu seminerde Dr. İnanç, cerrahinin tarihi ile cerrahideki ilkler ve dönüm noktalarından bahsederek cerrahinin babası olarak kabul edilen Zehravi hakkında bilgiler verdi. Dr. İnanç, Zehravi’nin Endülüs’te yaşamış Arap – Müslüman hekim ve cerrah olduğunu belirterek Ortaçağ İslam Dünyası’nın önde gelen hekimlerinden olan Zehravi’nin, Cerrahi’nin babası olarak kabul gördüğünü vurguladı. Zehravi’nin tıbba yaptığı en büyük katkısının 30 ciltten oluşan Kitab al-Tasrif (et-Tasrif) isimli eseri olduğunu belirten Dr. İnanç, o dönem icat edilen cerrahi aletler ile günümüzde kullanılanları katılımcılar ile paylaştı. Dr. İnanç, sunumunda “bilime imkan veren uygun kaliteli ortam olduğunda Zehravi gibi alanında yıldızlaşan isimler aramızdan çıkmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı. Sunum sonunda Prof. Dr. Hocanın, Dr. İnanç’a katkılarından dolayı Kıbrıs’a özgü pano takdiminde bulundu.