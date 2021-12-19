UKÜ Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Haspolat İlkokulu’nda “Matematik Şenliği” düzenledi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü ile Haspolat İlkokulu işbirliğinde “Matematik Şenliği” düzenlendi.

UKÜ Temel Eğitim Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir koordinatörlüğünde Sınıf Öğretmenliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte oyunlar aracılığı ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine matematik anlatıldı.

Haspolat İlkokulu’ndan elli altı 1. sınıf öğrencisine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, oyunlara ilişkin materyallerin hazırlanması sürecinde ise çocukların güvenliği ön planda tutuldu.

Yrd. Doç. Dr. Özdemir, şenlikte kullanılan oyunların çocukların zihinsel, duyusal ve psikomotor gelişim alanlarına göre hazırlandığını ve uygulanma esnasında saygı, sabır, sevgi, iş birliği gibi kök değerlerin vurgulandığını dile getirdi.

Etkinliğin öğrenciler arasında yaygın olarak görülen matematik korkusunun giderilebilmesi için organize edildiğini aktaran Özdemir, öğrencilerin matematiğe dair erken yaşlarda olumlu tutum geliştirmelerinin önemli olduğunun altını çizdi.

Özdemir, okul öncesi dönemden başlayarak çocukların matematiğe karşı sevgi ve ilgi gösterebilmesi için önce sevmeleri gerektiğini aktararak, “Bu da çocukların en sevdiği ve ‘işi’ olarak gördüğü oyun yoluyla mümkün olabilir” dedi.

Öğrencilerin eğitim programlarının çok yoğun bir müfredat yüküne sahip olduğuna da dikkat çeken Özdemir, “Çocukların ihtiyacı olan oyun oynama hakları, izlenmesi gereken yoğun program nedeniyle kısmen de olsa ikinci planda kalıyor” şeklinde konuştu.

Özdemir, düzenlenen matematik şenliği ile temel amaçlarının çocukların matematik dersinin eğlenceli ve zevkli bir ders olduğunu anlamalarını sağlamak olduğunu aktararak, “Bu etkinlikle aynı zamanda öğretmen adaylarımızın teorik olarak sınıflarda öğrendikleri bilgileri çocuklarla bir araya gelerek uygulama şansı elde etmelerini sağlamaktı” dedi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü olarak topluma hizmet bilincinin farkındalığıyla bu tür etkinlerin giderek yaygınlaştırmak amacında olduklarını da dile getiren Özdemir, “Üniversite olarak ilköğretim ve ortaöğretim okullarımızın gerek akademik gerekse de sosyal bağlamda her zaman destekçisi olacağız” ifadesini kullandı.