DAÜ BTYO’dan dijital şiddet, siber zorbalık ve korunma yöntemleri semineri

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) ve Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) iş birliğinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü dolayısıyla “Dijital Şiddet, Siber Zorbalık ve Korunma Yöntemleri” semineri gerçekleştirildi.

DAÜ ve MAKAMER özellikle geleceğin mesleklerinin yoğunlukta bulunduğu teknoloji ve bilim alanlarında bulunan toplumsal cinsiyet dengesizliğinin kalkması için birlikte çalışma kararı aldı. Bu yönde toplumun her kesimine ulaşmak ve teknoloji konularındaki farkındalığı artırma ve gençlerin cinsiyet ayrımı yapmadan bu konulara eğilimini sağlamak amacı ile değişik etkinlikler planlamaktadırlar.

Bu etkinliklerin ilki olan “Dijital Şiddet, Siber Zorbalık ve Korunma Yöntemleri” başlıklı seminerler dizisi DAÜ BTYO Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Programı Öğretim Görevlisi Yeşim Kapsıl Çırak tarafından verildi. Seminerler ilk aşamada Gazimağusa bölgesinde bulunan Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji ve Namık Kemal Lisesi öğrencilerine verildi.

Seminerde katılımcıların siber zorbalık konusundaki farkındalıklarını artırmak için çevreden ve dünyadan örnekler kullanarak siber zorbalığın tanımı yapıldı. Dijital ortamda yapılan siber zorbalığın da suç boyutu olduğunun vurgulandığı seminerde, siber zorbalığa karşı alınabilecek temel önlemler ve raporlama / şikayetin önemi anlatıldı. Özellikle sosyal medyada siber zorbalığın engellenmesi için yapılabilecekler tartışıldı. Ayrıca seminerde gençlere kendileri veya çevrelerindeki birinin siber zorbalık ile karşılaştıkları zaman yardım almak için başvuracakları kişiler ve yöntemlerle ilgili bilgiler de verildi. Hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından büyük ilgi gören seminerlerin sonunda katılan öğrencilere üniversiteye özgü hediye takdiminde bulunuldu.