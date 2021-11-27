UKÜ Psikoloji Bölümü öğrencilerine kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında “Sessizlikle Savaşmak” isimli belgesel gösterimi yapıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında “Sessizlikle Savaşmak” isimli belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

UKÜ Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Biran Mertan belgesel gösterimi öncesinde bir açılış konuşması yaparak, söz konusu etkinliğin kadına yönelik şiddete karşı 16 günlük aktivizm etkinlikleri kapsamında olduğunu ve Psikoloji Bölümü’nün çeşitli etkinlikleri 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününe kadar sürdüreceğini belirtti.

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Kampanyası’nın “16 Günlük Aktivizm” olarak 1991 yılından bu yana uluslararası ölçekte gerçekleştirildiğini aktaran Mertan, etkinliklerin dünya çapında toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin ortadan kaldırılması yönelik bir farkındalık hareketi olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Mertan, günün anlam ve önemi hakkında kısa bir bilgilendirme yaparak, “Kadın cinayetleri; kişiler arası şiddet, savaş ve çatışmalarda yaşanan toplu şiddetlerin kız ve kadınların dünyanın farklı yerlerinde halen sürmekte olduğunu anlattı.

Kadına yönelik ayrımcılık ve eşitsiz güç kullanımının özel ve kamusal tüm alanlarda yaygın olduğunun altını çizen Mertan, yapılan tüm farkındalık ve önleme çalışmalarına rağmen kadınlara ve LGBTİ+ bireylere yönelik şiddet ve cinayet sayılarının azalmadığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Biran Mertan’ın konuşması sonrasında Yönetmenliğini Femke Van Velzen ile Ilse Van Velzen’in gerçekleştirdiği kadınların hayatını konu alan Sessizlikle Savaşmak (Fighting with Silence) isimli belgesel gösterimi yapıldı.

Etkinliğe katılan Psikoloji Bölümü öğrencileri, günümüzde kadına olan şiddeti durdurmanın tek yolunun birlikte hareket edebilmekten geçtiğini tartıştılar, izlenilen belgeselin 7 yıl süren bir savaşın daha sonrasında sessizliğin getirdiği zulmü konu almasının önemine vurgu yaptılar. Bu nedenle bu gibi sosyal konuların seslendirilmesi gerektiğini eklediler.

Etkinlik, belgesel gösterimi hakkında gerçekleştirilen tartışma ve analizlerle son buldu.