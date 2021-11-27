Etiyopya’da yardıma ihtiyaç duyanların sayısı 9,4 milyona yükseldi

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Afar, Amhara ve Tigray eyaletlerinde halen süren çatışma ortamından ötürü yardıma ihtiyaç duyanların sayısının hızlı şekilde arttığını duyurdu.

En büyük artış 3,7 milyon kişinin yardım beklediği Amhara’da yaşanırken, yardıma ihtiyaç duyanların sayısının yüzde 80’inden fazlası savaş hattının gerisinde.

“9,4 milyon kişi gıda bekliyor”

Kuzey Etiyopya’da 9,4 milyon kişinin gıda beklediğinin altı çizilen WFP’nin açıklamasında, Tigray ve Amhara’da sağlık kontrolünden geçen hamile ve emziren kadınların yüzde 50’sinin yetersiz beslendiğine dikkat çekildi.

WFP, bölgede şimdiye kadar 3,2 milyon kişiye yardım ulaştırdı.

Başbakan Abiy Ahmed cepheye gitmişti

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım’da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.